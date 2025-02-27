محافظ الجيزة ورئيس جامعة القاهرة يوقعان بروتوكول تعاون لتعظيم الاستفادة من الخبرات البحثية والاستشارية

وقع الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بقاعة أحمد لطفي السيد، بروتوكول تعاون مشترك في العديد من المجالات للاستفادة من الخبرات الفنية والاستشارية بالجامعة القاهرة للعون في تنفيذ التنمية الشاملة بمحافظة الجيزة.

حضر توقيع بروتوكول التعاون، الدكتورة غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البية، والدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، والأستاذ محمد نور الدين السكرتير العام المحافظة، والمهندس أحمد تركى أمين عام الجامعة، والدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة والمتحدث الرسمى باسم الجامعة، ولفيف من قيادات المحافظة.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز مجالات التعاون، سيما في النواحي الفنية والاستشارات التنموية (الاقتصادية، والعمرانية، والمجتمعية، والبيئية، والمؤسسية، وغيرها) لتنفيذ التنمية الشاملة لمحافظة الجيزة بهدف توفير مستوى حياة أفضل لسكان المحافظة.



وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن علاقات التعاون بين جامعة القاهرة ومحافظة الجيزة وثيقة وممتدة عبر سنوات عديدة في مختلف المجالات، وشهدت توسعًا خلال الفترة الماضية بالتزامن مع إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مارس 2023، والتي تستهدف التعاون بين المؤسسات الأكاديمية، والأجهزة التنفيذية، والجهات الحكومية، ورجال الأعمال، مشيرًا إلي إطلاق الجامعة العديد من القوافل التنموية الشاملة بمراكز محافظة الجيزة مثل مركزي أطفيح والصف، وساهمت في الدعم النفسي والتوعية لسكان منطقة "عشش السودان"، إلي جانب المساهمة في تصميم الهوية البصرية للمحافظة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تسخر كافة إمكاناتها وخبراتها ومراكزها المختلفة والتي يبلغ عددها 167 مركز لخدمة محافظة الجيزة انطلاقًا من دور الجامعة ومسئولياتها لخدمة أبناء المجتمع المحيط.

ومن جانبه، عبر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عن سعادته لتواجده داخل جامعة القاهرة الصرح العلمي العملاق الذي يضم كوادر عملية ذا قيمة وقامة كُبري، مشيرًا إلي أن توقيع بروتوكول التعاون هو بمثابة باكورة لمزيد من مجالات التعاون المشترك مع جامعة القاهرة للإستفادة من خبراتها البحثية والإستشارية في تطوير المحافظة.

IMG-20250227-WA0272

IMG-20250227-WA0270

IMG-20250227-WA0264

IMG-20250227-WA0262

IMG-20250227-WA0260