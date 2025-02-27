الاتحاد المصري لكرة القدم يختتم ورشة عمل "الأمن والسلامة بالاستادات"

اختتم الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، ورشة عمل "الأمن والسلامة بالاستادات" التي أقيمت بمقر الاتحاد بمركز المنتخبات الوطنية، بمشاركة ممثلي أندية الدوري، ومسؤولي شركة "تذكرتي"، والشركة الإفريقية، ومسؤولي الأمن والسلامة بالاتحاد.

وشهدت فعاليات الختام، قيام محمد أبو حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد، والدكتور كريستيان أمرويا مدير إدارة الأمن والسلامة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، بتوزيع شهادات اجتياز الدورة على المشاركين.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى عزام أن الورشة تأتي ضمن خطة الاتحاد لتأهيل مسؤولي الأمن والسلامة، مشيرًا إلى أن هذه الدورة التأهيلية ستعقبها دورة أخرى.

وأضاف أن معايير وشروط تنظيم الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل ستشهد مزيدًا من التنظيم والمراجعة والامتثال لقرارات "فيفا" و"كاف"، حيث سيكون مسؤول الأمن والسلامة هو الجهة المنوط بها تأمين المباريات والتنسيق المباشر مع الاتحاد المصري لكرة القدم، بشرط حصوله على هذه الدورة التدريبية.

يأتي ذلك في إطار جهود الاتحاد المصري لكرة القدم للارتقاء بمنظومة الأمن والسلامة في الملاعب المصرية، وضمان توفير بيئة آمنة للجماهير واللاعبين خلال المسابقات المحلية والدولية.