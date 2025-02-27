إسرائيل: تسهيل مغادرة سكان غزة عبر ميناء أسدود

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن الحكومة تعمل على تسهيل خروج سكان قطاع غزة عبر ميناء أسدود ومطار رامون، وذلك في خطوة تهدف إلى توفير ممر آمن للمغادرة.

وكانت القناة 12 العبرية قد نقلت عن كاتس قوله إن محور فيلادلفيا، وهو خط فاصل بين مصر وغزة، سيظل كما هو حاله في مناطق أخرى مثل لبنان وسوريا، منطقة عازلة، في إشارة إلى استمرار إسرائيل في فرض إجراءات أمنية مشددة على الحدود.

من ناحية أخرى، زعم وزير الدفاع الإسرائيلي أن هناك معلومات استخباراتية تؤكد أن حركة حماس كانت تخطط لشن هجمات على الجنود والمستوطنات الإسرائيلية خلال فترة وقف إطلاق النار، مما يعكس، بحسب قوله، استعدادات الحركة للتصعيد في هذه الفترة.