جامعة حلوان تشارك في النسخة السادسة من برنامج إعداد قادة الشباب العربي

حرصًا من جامعة حلوان على تعزيز مشاركة طلابها في الملتقيات العربية والدولية، ودعمهم في اكتساب الخبرات القيادية، شاركت الطالبة إيمان أشرف، نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، في فعاليات النسخة السادسة من البرنامج التدريبي لإعداد قادة الشباب العربي، الذي نظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، واستضافته جامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتمت مشاركة الطالبة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الذى اكد على أن مشاركة طلاب الجامعة في هذا الحدث المهم تعكس حرص الجامعة على دعم الطلاب في تطوير مهاراتهم القيادية وصقل شخصياتهم لمواكبة التحديات المستقبلية.

وأضاف الدكتور قنديل أن مثل هذه الفعاليات تمثل فرصة فريدة لتبادل الأفكار والخبرات بين شباب الجامعات العربية، مما يسهم في إعداد كوادر قادرة على الإبداع والابتكار في مختلف المجالات.

ويذكر أن البرنامج التدريبي لإعداد قادة الشباب العربي شهد مشاركة 100 طالب من 18 دولة عربية، وركزت محاوره على الابتكار وريادة الأعمال، والقيادة والدبلوماسية، والتخطيط الاستراتيجي، وأسس الذكاء الاصطناعي، كما تضمن زيارات ميدانية وجلسات نقاشية مع نخبة من الخبراء والمتخصصين.