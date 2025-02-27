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الخميس 27 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سكرتير محافظة سوهاج يتفقد إجراءات تلقي طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية

سكرتير عام محافظة
سكرتير عام محافظة سوهاج
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تفقد اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، عددًا من المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين لمتابعة الإجراءات والتيسير على المواطنين للإنجاز في هذا الملف المهم والحيوي، في ظل اهتمام الدولة والقيادة السياسية بإنهاء هذا الملف.

وقد تضمنت الجولة تفقد المراكز التكنولوجية بحي شرق، وحي غرب سوهاج، ومجلس مدينة سوهاج، وتابع السكرتير العام إجراءات تلقي طلبات التصالح وأعمال لجان البت، واطمأن على انتظام سير العمل دون معوقات، موجها بمساعدة المواطنين وتوعيتهم بكيفية استكمال الملفات تيسيرا عليهم.

وفيما يخص موقف طلبات التصالح على مستوى المحافظة، فقد أوضح السكرتير العام أن عدد الطلبات المقدمة بلغ 36000  طلب، وقد تم إصدار عدد  7500  نموذج " 7 "، فيما تم إصدار عدد 3900  نموذج " ٨" حتى الآن.

وشدد السكرتير العام على تنفيذ توجيهات السيد المحافظ بسرعة الانتهاء من جميع الطلبات في أسرع وقت ممكن، والمتابعة المستمرة لكافة الطلبات بالتنسيق مع جهات الاختصاص، وإزالة أية معوقات .

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اللواء علاء عبد الجابر المراكز التكنولوجية المراكز التكنولوجى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج تلقى طلبات التصالح منظومة التصالح