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الخميس 27 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير 15 محضراً والتحفظ على مواد غذائية منتهية الصلاحية بببا ببني سويف

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
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 أعدت وكيل وزارة الصحة ببني سويف الدكتورة سماح جاد تقريرا للدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بشان ،الإشارة إلى تنفيذ حملة رقابة بقرى مركز ببا ،وذلك ضمن خطة استعدادات استقبال شهر رمضان من خلال تكثيف الحملات على أماكن تداول وبيع السلع والمنتجات والمواد الغذائية ،حيث تم تحرير 15 محضرا لعدم استيفاء الاشتراطات ،وعدم وجود شهادات صحية ،وإعدام 33كجم أغذية تالفة وعصائر ومنتهية الصلاحية، والتحفظ على 56 لتر مياه غازية ومنتجات غذائية" اندومى وشيبسى وزيت طعام وزبادى ومولتو "منتهيه الصلاحية وتم تحرير محضر وقيده بمركز شرطه ببا لاتخاذ اللازم.

يأتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العامليين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في كافة مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

 شارك في الإشراف على الحملة بتوجيهات من وكيل الوزارة كل من: د.أمنية حسن مدير الطب الوقائي ، د. ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، محمود طه مراقب أول الأغذية ، ومفتشو الأغذية (عماد توفيف ، طه عيد ، إسحاق سامي).

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