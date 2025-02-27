محافظ سوهاج يواصل جولاته الميدانية لمتابعة مدى الانضباط بالشارع

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بجولة ميدانية تفقد خلالها عدد من الشوارع والميادين بمدينة سوهاج، وذلك بحضور اللواء علاء عبد الجابر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام المساعد، وعلى لطفي رئيس حي شرق، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب.

وقد استهل المحافظ الجولة بتفقد معرض أهلا رمضان بميدان الثقافة، حيث تابع حركة البيع والشراء، واطمأن على توافر كافة السلع والمواد الغذائية، وجميع مستلزمات الأسرة، ومدى التزام العارضين بالتخفيضات المقررة، وقد التقى عدد من المواطنين المترددين على المعرض واستطلع ارآئهم حول جودة المنتجات والاسعار، موجها باستغلال المساحات الشاغرة لزيادة عدد البائكات وتوفير المزيد من المنتجات اللازمة للأسرة.

وقد حرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية مع المحافظ تعبيرا عن سعادتهم البالغة بوجوده معهم كعادته مهنئا لهم بقرب حلول شهر رمضان المبارك .

تضمنت الجولة تفقد الأعمال الجارية بمشروع تطوير وتجميل شارع أسيوط سوهاج، حيث اطلع على أعمال الرصف وتطوير الجزيرة الوسطى والارصفة، موجها بالبدء فى أعمال التشجير والمساحات الخضراء بالشارع، وسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية فى أقرب وقت ممكن.

وفى إطار جولته التفقدية، تابع سراج الوضع العام بعدد من الشوارع الفرعية، ومنطقة الأرقم، موجها بتحسين مستويات النظافة العامة، كما تابع حجم الإشغالات في بعض المناطق، مطالبًا بمراجعة تراخيص المحال التجارية والكافيهات، ومعارض السيارات، مع التأكيد على ضرورة رفع العوائق المرورية من الشوارع والطرقات لضمان سيولة الحركة.

ولم تقتصر الجولة على متابعة الوضع العام فقط، بل حرص المحافظ على التواصل المباشر مع المواطنين في الشارع، حيث استمع إلى مطالبهم وآرائهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة لهم وأسعار السلع بالمحال التجارية، والمطاعم، وأكد على تلبية هذه المطالب بشكل فوري، بما يساهم في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين في سوهاج.

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