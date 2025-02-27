جامعة حلوان تعزز التعاون بين البحث العلمي والصناعة

استقبلت جامعة حلوان وفداً لإحدى الشركات الصناعية، لبحث آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات البحث العلمي والتطبيقات الصناعية، خاصة في قطاع تصنيع وتشكيل الحديد، الذي يمثل أحد الركائز الأساسية للتنمية الصناعية في مصر.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، بأن هذا التعاون يعكس استراتيجية الجامعة في مد جسور التواصل مع القطاع الصناعي وتوظيف البحث العلمي لخدمة التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن جامعة حلوان تسعى دائماً إلى تفعيل دورها المجتمعي من خلال تقديم حلول علمية مبتكرة للتحديات التي تواجه الصناعة المحلية، والإسهام في تطوير المنتجات الوطنية بما يعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

وأوضح الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تولي اهتماماً خاصاً بتطبيقات البحث العلمي في مختلف المجالات الصناعية، مشيراً إلى أن هذا التعاون يسهم في دفع عجلة التنمية من خلال ربط الأبحاث باحتياجات السوق المحلي والدولي، ودعم الابتكار في الصناعات الثقيلة، وتأهيل الخريجين للعمل بكفاءة في هذا القطاع الحيوي.