افتتاح المهرجان الكشفي الـ45 والإرشادي الـ32 لجوالي وجوالات جامعة حلوان

انطلقت فعاليات المهرجان الكشفي الخامس والأربعين والإرشادي الثاني والثلاثين لجوالي وجوالات جامعة حلوان، تحت شعار "من أجل المعرفة: جامعة حلوان منارة مجتمعية - 50 عاماً من العلوم والفنون والتكنولوجيا" في إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي للجامعة، وبمشاركة تسع عشرة كلية من كليات الجامعة المختلفة.

يأتي المهرجان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور بلال عبد العزيز بدوي مستشار لجنة الجوالة والخدمة العامة.

وقد أكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة على أهمية الأنشطة الطلابية في صقل شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم، مشيراً إلى أن الحركة الكشفية تلعب دوراً محورياً في بناء قادة المستقبل وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة لدى الشباب الجامعي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأن هذا المهرجان يمثل محطة مهمة في مسيرة الأنشطة الطلابية بجامعة حلوان، حيث يعكس التزام الجامعة بتوفير بيئة متكاملة للطلاب تجمع بين التميز الأكاديمي والتنمية الشخصية، مضيفاً أن الحركة الكشفية تعد من أهم روافد بناء الشخصية المتوازنة للطالب الجامعي وتأهيله لخدمة المجتمع من خلال غرس مهارات العمل الجماعي والقيادة والمبادرة لديه.

وتتنافس الكليات المشاركة في العديد من المجالات المتنوعة التي تشمل الدين والحياة، والتطبيقات البيئية والعلمية، والفنون والآداب، والاقتصاد والمواطنة، والصحة والرياضة، ومهارات الحياة، والخدمة العامة وتنمية المجتمع، والتطلع للقيادة، والتقاليد والفنون الكشفية والإرشادية، بالإضافة إلى الكرنفال والقيم والاتجاهات الكشفية.

وتشهد فعاليات المهرجان مشاركة فعالة من مختلف كليات الجامعة، حيث تتنافس كليات علوم الرياضة بنين بالهرم، والتكنولوجيا والتعليم، والحقوق، والتجارة وإدارة الأعمال، وهندسة المطرية، والسياحة والفنادق، والاقتصاد المنزلي، والهندسة بحلوان، والخدمة الاجتماعية، والآداب، والعلوم، والفنون الجميلة، والتمريض، والتربية، وعلوم التغذية، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والتربية الفنية، والطب.