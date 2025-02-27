بين السياسة والفن والكوارث.. أحداث 27 فبراير عبر التاريخ

تمتلئ صفحات التاريخ منذ قرون وحتى العصر الحديث، بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، الرابع والعشرون من فبراير، الذي صادف العديد من المناسبات الاجتماعية والسياسية المهمة.

وتستعرض “البوابة نيوز” في السطور التالية، مجموعة من أبرز الأحداث المهمة التي شهدتها العديد من دول العالم في مثل هذا اليوم، كالتالي:

أبرز 10 أحداث حول العالم وقعت في 27 فبراير

1. تأسيس حزب العمال البريطاني (1900):في 27 فبراير 1900، تم تأسيس حزب العمال في المملكة المتحدة، ليصبح لاحقًا أحد أبرز الأحزاب السياسية في البلاد، معبرًا عن مصالح الطبقة العاملة ومساهمًا في تشكيل السياسات البريطانية.

2. حريق الرايخستاغ في برلين (1933): شهد هذا اليوم اندلاع حريق في مبنى الرايخستاغ، البرلمان الألماني، وهو الحدث الذي استغلّه النازيون لتعزيز سلطتهم وفرض قوانين الطوارئ، مما مهد الطريق لقيام الديكتاتورية النازية.

3. الإعلان عن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية (1976): في 27 فبراير 1976، أُعلن عن قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الصحراء الغربية، وهي منطقة متنازع عليها بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، وما زال النزاع مستمرًا حتى اليوم.

4. بدء العمل في جسر الملك فهد (1983):بدأت في هذا اليوم أعمال بناء جسر الملك فهد الذي يربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، ليكون جسرًا بحريًا يسهّل حركة التنقل والتجارة بين البلدين، وافتُتح رسميًا في عام 1986.

5. تحرير الكويت (1991): أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب في 27 فبراير 1991 تحرير دولة الكويت من الاحتلال العراقي، وذلك بعد حرب الخليج الثانية التي شهدت تحالفًا دوليًا لإخراج القوات العراقية من الكويت.

6. زلزال تشيلي المدمر (2010): ضرب زلزال بقوة 8.8 درجة على مقياس ريختر سواحل تشيلي في هذا اليوم، مما أدى إلى دمار واسع النطاق وسقوط مئات الضحايا، واعتُبر أحد أقوى الزلازل في تاريخ البلاد.

7. تشكيل المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا (2011): في خضم الثورة الليبية ضد نظام معمر القذافي، تم تشكيل المجلس الوطني الانتقالي في 27 فبراير 2011 ليكون الممثل السياسي للثوار، وقاد الجهود للإطاحة بالنظام الحاكم آنذاك.

8. اغتيال المعارض الروسي بوريس نيمتسوف (2015): قُتل السياسي والمعارض الروسي البارز بوريس نيمتسوف في 27 فبراير 2015 بالقرب من الكرملين في موسكو، في حادثة أثارت استنكارًا دوليًا واسعًا.

9. وفاة الممثل الأمريكي ليونارد نيموي (2015): في هذا اليوم، توفي ليونارد نيموي، الممثل الأمريكي الشهير الذي اشتهر بدور "سبوك" في سلسلة "ستار تريك"، عن عمر ناهز 83 عامًا، تاركًا إرثًا فنيًا مميزًا.

10. مظاهرات ورقلة في الجزائر (1962): شهدت مدينة ورقلة الجزائرية في 27 فبراير 1962 مظاهرات حاشدة ضد الاستعمار الفرنسي، حيث عبّر الشعب عن رفضه لسياسات التقسيم ومحاولات فصل الصحراء عن الجزائر، مؤكّدين وحدة التراب الوطني.