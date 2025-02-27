محافظ بني سويف يثني على جهود "مصرالخير" في دعم الأسر الأكثر احتياجًا خلال رمضان

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقريرًا حول أنشطة مؤسسة "مصر الخير" التي تنفذ حملتها السنوية "إطعام صائم" للعام الثاني عشر على التوالي، وتشمل توزيع وجبات الإفطار والسحور وكراتين المواد الغذائية، بالإضافة إلى إقامة خيام رمضانية وفعاليات خيرية أخرى،ياتي ذلك في إطار جهود محافظة بني سويف لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك .

تضمن التقرير الذي عرضه "أحمد حلمي مدير مكتب تنفيذى مؤسسة مصر الخير بالمحافظة " أن الحملة في بني سويف ستقوم بتوزيع 82,500 وجبة طوال الشهر الكريم، بمعدل 550 وجبة يوميًا، يتم إعدادها وتوزيعها من خلال عدد من القاعات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية في مراكز المحافظة، ومنها قاعة روتانا بالواسطى، قاعة حورس بالفشن، قاعة مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف، قاعة كليوباترا في ناصر، وقاعة كليوباترا في إهناسيا.

وأشاد محافظ بني سويف بجهود مؤسسة مصر الخير في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكداً أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز التكافل الاجتماعي، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، حيث تتكامل الجهود بين الدولة والمجتمع المدني لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.

كما وجه المحافظ الشكر لكافة الجهات المساهمة في تنفيذ الحملة، مؤكداً على استمرار التعاون بين المحافظة والمؤسسات الخيرية لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الأثر الإيجابي المرجو على الأسر الأولى بالرعاية