عبد الفتاح الجبالي رئيسًا للجنة العليا لمنتدى القاهرة للإعلام

وجه الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الشكر للعاملين بالحقل الإعلامي المصري والعربي، على حسن استقبالهم لإعلان الهيئة عن إطلاق النسخة الأولى من منتدى القاهرة للإعلام خريف العام الجاري 2025.

وقال المسلماني: لقد بدأنا الإعداد للمنتدى عبر تشكيل اللجنة العليا برئاسة عبد الفتاح الجبالي، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، وسوف يتم الإعلان عن أعضاء ورؤي اللجنة العليا قريبًا.

ومن المقرر أن تبحث اللجنة أفضل السبل لإخراج المنتدى على النحو اللائق بمكانة ماسبيرو التاريخية، وعودته الجديدة.

يذكر أن منتدى القاهرة للإعلام يقام بالتعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام ومدينة الإنتاج الإعلامي، وتعد الهيئة الوطنية للإعلام المالك الأكبر لمدينة الإنتاج الإعلامي.