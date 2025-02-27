محافظ بني سويف يناقش مع رئيس البنك الزراعي المصري سبل وآليات تعزيز التعاون

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه سامي عبد الصادق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، في حضور: أمجد فارس رئيس مجموعة الوجه القبلي بالبنك الزراعي المصري، منسي طنطاوي رئيس قطاع بني سويف، اللواء إيهاب زويل رئيس مجموعة الأمن بالبنك، أحمد دسوقي مدير مكتب محافظ بني سويف، بجانب أحمد مصطفى مدير مكتب قطاع بني سويف، ياسر حسن مدير إدارة أمن القطاع.

ورحب المحافظ بوفد البنك الزراعي المصري،مؤكدا أهمية ودور البنك وبرامجه التنموية التي تسهم في دفع جهود الدولة في مجال دعم القطاع المصرفي للإقتصاد القومي، لاسيما في مجالات وخطط الدولة لتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مجالات الزراعة والقطاع الحيواني والداجني والتي تمثل ركيزة أساسية ومصدر دخل يعتمد عليه المواطنون خاصة في قرى الريف المصرى.

فيما هنأ رئيس البنك الزراعي المصري محافظ بني سويف بشهر رمضان، مستعرضًا الجهود والنجاحات التي تحققت في برنامج الإصلاح الاقتصادي،والتي ساهم فيها البنك باعتباره أحد المؤسسات الحكومية والقطاعات المصرفية التي ترتكز عليها الدولة في خطتها التنموية، مشيدا بالاستراتيجية التي تعمل من خلالها بني سويف والرؤية التنموية والتي تشمل العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية ،التي تتسق مع خطة وفلسفة عمل البنك ووفق رؤية مصر 2030

وناقش المحافظ سبل تعزيز التعاون بين البنك والمحافظة والاستفادة من المبادرات البنكية المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بتوفير الدعم والتمويل اللازم لمشروعات يستفيد منها صغار المزراعين والمربين في مجال الإنتاج الحيواني، بجانب مناقشة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ مبادرة البنك في مجال إحلال وتجديد السيارات القديمة بقروض وشروط ميسرة للمواطنين، حيث وجه المحافظ بدراسة تلك المبادرات مع الجهات المختصة والمعنيةواتخاذ ما يلزم في ضوء الدراسة ، مؤكدا ترحيبه بأية مبادرات من شأنها تحقيق صالح المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المُقدمة لهم في كافة القطاعات.

وفي ختام اللقاء تسلم محافظ بني سويف "كوبونات" كروت شراء مواد غذائية قيمة كل كارت 250 جنيها لعدد 2000 كارت بقمية إجمالية نصف مليون جنيها لتوزيعها على الأسر الأكثر إحتياجًا من أبناء المحافظة بمعرفة مديرية التضامن طبقًا لقاعدة بيانات تكافل وكرامة والأسر المستحقة على مستوى إدارات ومكاتب التضامن بمراكز ومدن المحافظة، ويقوم المستفيد من خلالها بشراء سلع تموينية من أحد فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة طبقاً لاحتياجاته بمناسبة الشهر الكريم.