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الخميس 27 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد معدات شركة النظافة الجديدة.. صور

معدات الشركة
معدات الشركة
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شهد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، معدات شركة النظافة الجديدة، والتي من المقرر أن تبدأ أعمالها السبت المقبل بكافة أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد.

وتواجد خلال الاصطفاف أكثر من 500 عامل وأكثر من 50 معدة ومركبة تتنوع ما بين لودر وسيارات نقل و"مواتير رش وكنس"، للقيام بأعمال جمع المخلفات من الشوارع وكنسها ورفع كفاءتها وأيضا القيام بأعمال الجمع المنزلي.

وشدد محافظ بورسعيد على مسؤولي الشركة على ضرورة تكثيف الجهود والعمل بإخلاص من أجل إحداث طفرة حقيقة في مستوى النظافة ببورسعيد، وتحقيق الأهداف المنشودة من الشركة، كما تأكد من عدم وجود أي مشكلات تعيق انتظام سير عمل الشركة واتخاذ التنسيقات اللازمة مع الأجهزة التنفيذية، مؤكدًا على تقديم كامل الدعم الشركة للقيام بعملها على أكمل وجه ببورسعيد.

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