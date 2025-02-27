محافظ الإسكندرية يفتتح مشروع إعادة تأهيل 64 منزلًا بقرى حلب وأبو مسعود وخالد بن الوليد بنطاق حي العامرية ثان

افتتح الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية وقيادات قطاع البترول مشروع تطوير وإعادة تأهيل قرى حلب وأبو مسعود وخالد بن الوليد بنطاق حي العامرية ثان بالإضافة إلى توزيع رؤس ماشية و توفير مصادر دخل من المشروعات التنموية الصغيرة للأهالى قامت بها شركات البترول بالتعاون مع جمعية الأورمان .

شمل المشروع الذي نفذته شركات البترول تقييم الاحتياجات اللازمة لتحسين ورفع جودة حياة أهالي منطقة العامرية بقري حلب وابو مسعود وخالد بن الوليد ، حيث تم تنفيذ مشروع تطوير وإعادة تأهيل ورفع كفاءة المنازل بالقري بواقع ٦٤ منزلاً تم تزويدها بالفرش والأجهزة الكهربائية، كما تم تسليم ٣٢مشروع تنموي و ١٢ رأس ماشية كمصادر دخل للأهالي وذلك بتكلفة إجمالية ٢١ مليون جنيه .

وفي كلمته ثمن محافظ الإسكندرية جهود قطاع البترول و جمعية الأورمان شركاء النجاح لما يقدموه من جهود بالقرى والنجوع الأشد احتياجًا بنطاق محافظة الإسكندرية مشيرا إلى أن المحافظة تسعي جاهدة لتلبية الاحتياجات الملحة لسكانها من خلال المساهمات المقدرة للمجتمع المدني لتقديم نموذجا يعكس التكامل بينها وبين أجهزة الدولة لخلق سياج تعاون اجتماعى متكامل.

وفي ختام كلمته وجه محافظ الإسكندرية الشكر والإمتنان لكل من ساهم في هذا العمل المجتمعي الذي نفخر به جميعا ، موضحا أن الإسكندرية بها ١٩٩ قرية تحتاج إلى رفع كفاءة وإعادة تأهيل نسعي جاهدين سويا للعمل على تطويرها .

جاء ذلك بحضور المهندسة ياسمين نجيب ممثلة عن وزارة البترول والثروة المعدنية وأحمد الجندي رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان والسادة رؤساء مجالس إدارات شركات بتروجاس ، واكبا ، ابو قير للأسمدة ، العامرية لتكرير البترول، انربك ، ابيروم.