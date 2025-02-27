بالتعاون مع "الرياضة".. وادي دجلة ينظم دورة للإسعافات الأولية لتأهيل المدربين والمشرفين

نظمت أندية وادى دجلة دورة تدريبية متخصصة في الإسعافات الأولية لعدد 45 متدربًا من أندية ومراكز الشباب في محافظة أسيوط في إطار الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة.

أقيمت الدورة يومي 24 و 25 فبراير 2025، بالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية، بهدف تأهيل المدربين والإداريين للتعامل مع الحالات الصحية الطارئة التي قد تحدث أثناء التدريبات أو المباريات الرياضية.

وتأتي هذه الدورة ضمن مبادرة واسعة أُطلقت في وقت سابق بين أندية وادى دجلة ووزارة الشباب والرياضة، تهدف إلى تقديم دورات إسعافات أولية لمدربي الأندية العامة ومراكز الشباب، وأندية كرة القدم من دوري المحترفين حتى الدرجة الرابعة في خمس محافظات هي: القاهرة والإسكندرية والمنيا، وأسيوط ودمياط، بواقع دورتين تدريبيتين في كل محافظة.

تضمنت الدورة التدريبية في أسيوط مجموعة من المحاور الحيوية في الإسعافات الأولية، ومنها إنعاش القلب الرئوي والتعامل مع حالات ارتخاء عضلة اللسان (بلع اللسان)، والحروق والجروح، والغرق والكسور. وتم التركيز على تقديم تدريب عملي وتفاعلي لضمان أن المتدربين اكتسبوا المهارات اللازمة للتعامل مع الإصابات الطارئة بشكل فعال. وفي نهاية الدورة، تم تسليم المتدربين شهادات معتمدة، مما يعكس التزام أندية وادى دجلة بتعزيز مستوى السلامة الصحية للرياضيين في جميع الأنشطة الرياضية.

تستمر أندية وادى دجلة في تنفيذ هذا البرنامج على مستوى الجمهورية لتغطية كافة الأندية والمراكز، بما يعكس حرصها المستمر على تحسين مستوى السلامة والوعي الطبي في الوسط الرياضي المصري. تهدف "وادى دجلة" من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي بالإسعافات الأولية وتزويد المدربين والإداريين بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع الإصابات الطارئة، مما يساهم في توفير بيئة رياضية آمنة وحماية الرياضيين أثناء مشاركاتهم في الأنشطة الرياضية.

وجدير بالذكر أن أندية وادى دجلة تولي اهتمامًا بالغًا بالاحتياطات الطبية والإسعافات الأولية في كافة فروعها، وتعمل على ضمان أن يكون مدربوها والإداريون في جميع الأقسام الرياضية لديهم الخبرة اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة.