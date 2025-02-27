ads
الخميس 27 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حمدي فتحي أساسيًا في تشكيل الوكرة أمام الخور بالدوري القطري

حمدي فتحي نجم الوكرة
حمدي فتحي نجم الوكرة القطري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن السويدي بويا أسباجي، المدير الفني لفريق الوكرة القطري، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري حمدي فتحي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الخور، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري القطري.

ويحل فريق الوكرة بقيادة حمدي فتحي، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره الخور بملعب نادي الخور، في لقاء ينطلق في الرابعة إلا الربع عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويتواجد حمدي فتحي أساسيًا في تشكيل الوكرة أمام الخور، رفقة المهاجم العراقي أيمن حسين، والتونسي عيسى العيدوني.

شارك حمدي فتحي في 16 مباراة هذا الموسم مع الوكرة في الدوري القطري، لم يسجل خلالها أي هدف، لكنه صنع هدفًا وحيدًا.

وانتقل حمدي فتحي إلى الوكرة القطري، قادمًا من الأهلي في صيف 2023 بعقد لمدة 4 مواسم، ومن المقرر عودته إلى الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

يحتل الوكرة المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 17 نقطة، بينما يتذيل الخور الترتيب وفي رصيده 7 نقاط.

تشكيل الوكرة ضد الخور

حراسة المرمى: سعود الخاطر.

خط الدفاع: نبيل عرفان - المهدي علي - ألكسندر شولز - عمر صلاح.

خط الوسط: حمدي فتحي - عيسى العيدوني - فريد بولاية.

وفي الهجوم: أيوب عسال - أيمن حسين - لوكاس مينديز.

حمدي فتحي الوكرة تشكيل الوكرة تشكيل الوكرة أمام الخور تشكيل الوكرة ضد الخور الدورى القطري الخور اخبار الوكرة القطري اخبار حمدي فتحي اخبار المحترفين اخبار المحترفين المصريين