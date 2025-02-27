حمدي فتحي أساسيًا في تشكيل الوكرة أمام الخور بالدوري القطري

أعلن السويدي بويا أسباجي، المدير الفني لفريق الوكرة القطري، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري حمدي فتحي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الخور، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري القطري.

ويحل فريق الوكرة بقيادة حمدي فتحي، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره الخور بملعب نادي الخور، في لقاء ينطلق في الرابعة إلا الربع عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويتواجد حمدي فتحي أساسيًا في تشكيل الوكرة أمام الخور، رفقة المهاجم العراقي أيمن حسين، والتونسي عيسى العيدوني.

شارك حمدي فتحي في 16 مباراة هذا الموسم مع الوكرة في الدوري القطري، لم يسجل خلالها أي هدف، لكنه صنع هدفًا وحيدًا.

وانتقل حمدي فتحي إلى الوكرة القطري، قادمًا من الأهلي في صيف 2023 بعقد لمدة 4 مواسم، ومن المقرر عودته إلى الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

يحتل الوكرة المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 17 نقطة، بينما يتذيل الخور الترتيب وفي رصيده 7 نقاط.

تشكيل الوكرة ضد الخور

حراسة المرمى: سعود الخاطر.

خط الدفاع: نبيل عرفان - المهدي علي - ألكسندر شولز - عمر صلاح.

خط الوسط: حمدي فتحي - عيسى العيدوني - فريد بولاية.

وفي الهجوم: أيوب عسال - أيمن حسين - لوكاس مينديز.