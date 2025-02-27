تشكيل المصري أمام سموحة في الدوري

أعلن أنيس بوجلبان المدير الفني بتشكيل فريقه في مواجهة نظيره فريق سموحة بالجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الممتاز.



تشكيل المصري لمباراة سموحة :



محمود جاد لحراسة المرمى



كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي، عمرو سعداوي لخط الظهر ، أحمد عيد، محمد مخلوف، سامادو أتدجيكو، عبد الرحيم دغموم لخط الوسط، فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن لخط الهجوم.



وضمت قائمة البدلاء كلا من: محمود حمدي، حسن علي، محمد دبش، خالد الغندور، ميدو جابر، مصطفى أبو الخير، أحمد علي عامر، جون ايبوكا، بابا بادجي.