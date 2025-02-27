أعلن أنيس بوجلبان المدير الفني بتشكيل فريقه في مواجهة نظيره فريق سموحة بالجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الممتاز.
تشكيل المصري لمباراة سموحة :
محمود جاد لحراسة المرمى
كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي، عمرو سعداوي لخط الظهر ، أحمد عيد، محمد مخلوف، سامادو أتدجيكو، عبد الرحيم دغموم لخط الوسط، فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن لخط الهجوم.
وضمت قائمة البدلاء كلا من: محمود حمدي، حسن علي، محمد دبش، خالد الغندور، ميدو جابر، مصطفى أبو الخير، أحمد علي عامر، جون ايبوكا، بابا بادجي.
البوابة سبورت
تشكيل المصري أمام سموحة في الدوري
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أعلن أنيس بوجلبان المدير الفني بتشكيل فريقه في مواجهة نظيره فريق سموحة بالجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الممتاز.
أعلن أنيس بوجلبان المدير الفني بتشكيل فريقه في مواجهة نظيره فريق سموحة بالجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الممتاز.