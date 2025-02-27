ads
الخميس 27 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل المصري أمام سموحة في الدوري

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن أنيس بوجلبان المدير الفني بتشكيل فريقه في مواجهة نظيره فريق سموحة بالجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الممتاز. 

تشكيل المصري لمباراة سموحة : 

محمود جاد لحراسة المرمى 

كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي، عمرو سعداوي لخط الظهر ، أحمد عيد، محمد مخلوف، سامادو أتدجيكو، عبد الرحيم دغموم لخط الوسط، فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن لخط الهجوم.

وضمت قائمة البدلاء كلا من: محمود حمدي، حسن علي، محمد دبش، خالد الغندور، ميدو جابر، مصطفى أبو الخير، أحمد علي عامر، جون ايبوكا، بابا بادجي.

المصري تشكيل المصري لمباراة سموحة سموحة