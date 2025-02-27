حفظ التحقيق في اتهام صلاح التيجاني بالتحرش

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، حفظ التحقيقات في اتهام صلاح التيجانى بالتحرش بإحدى الفتيات لعدم كفاية الأدلة.

كانت النيابة العامة بشمال الجيزة، قد أمرت بإخلاء سبيل صلاح الدين التيجاني، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بالتحرش بسيدة تدعى «خديجة» عن طريق رسائل على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، كما أمرت النيابة بصرف خديجة ووالدتها بعد الاستماع إلى أقوالهما.

كما استمعت النيابة العامة في بلاغات اثنين من الشاكيات من أصل أربع شاكيات كن تقدمن يتهمن صلاح الدين التيجاني بالتحرش بهما، وبناء عليه قامت النيابة العامة بإصدار أمر بإجراء معاينة للزاوية التيجانية بإمبابة محل الوقائع، التي تم سردها من قبل الشاكيات للوقوف على شكل الزاوية ومحتوياتها وفقا للأقوال الواردة للشاكيات وتمت المعاينة من قبل النيابة العامة.

كانت التحقيقات مع صلاح التيجاني وفق بلاغين لاثنين من الشاكيات بأرقام 917815 و917792 الأمر الذى على إثره تم استدعاء المجني عليهما والاستماع لأقوالهم وصرفهم من النيابة.

القبض على الشيخ صلاح الدين التيجاني

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، ألقت القبض على الشيخ صلاح الدين التيجاني على خلفية اتهامه بالتحرش بفتاة، كما تقدم التيجاني ببلاغ يتهم فيه الفتاة ووالدها بالتشهير به.

وكشفت أجهزة الأمن في وقت سابق، ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اتهام إحدى السيدات أحد الأشخاص مدعيةً كونه شيخ الطريقة التيجانية الصوفية بالتحرش بها وإرساله صور خادشة للحياء لها أثناء محادثتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، دون تقدمها ببلاغ في هذا الشأن.