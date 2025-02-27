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الخميس 27 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

افتتاح معرض "أيادي مصر دمياط" لدعم الحرف اليدوية والتراثية وتعزيز التنمية المستدامة

معرض أيادي مصر
معرض أيادي مصر
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افتتحت الغرفة التجارية بدمياط برئاسة محمد عبد اللطيف فايد معرض "أيادي مصر دمياط" للحرف اليدوية والتراثية، وذلك بالشراكة مع المجلس الاقتصادي لسيدات دمياط بالغرفة التجاري.

ويهدف المعرض إلى دعم الحرفيين والصناع المبدعين والمساهمة في تسويق المنتجات اليدوية والتراثية بما يتماشى مع استراتيجيات التنمية المستدامة وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا إلى جانب توفير فرص للحرفيين المصريين للتوسع محليا.

يُعد هذا المعرض خطوة هامة في تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي وتشجيع الابتكار في قطاع الحرف اليدوية بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة لمحافظة دمياط.

معرض أيادي مصر محافظة دمياط الغرف التجارية