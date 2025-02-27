حتى 10 مارس.. مد فترة استقبال الأعمال المشاركة بالدورة الثامنة لمهرجان القاهرة للمونودراما

أعلن الدكتور أسامة رؤوف رئيس ومؤسس مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، مد فترة استقبال الأعمال المشاركة فى الدورة الثامنة للمهرجان حتى 10 مارس المقبل.

وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت فى وقت سابق، استقبال الأعمال المشاركة فى الدورة الثامنة للمهرجان حتى 5 مارس، وقررت الإدارة مد هذه الفترة حتى 10 مارس المقبل، لتتيح فرصة المشاركة لأكبر عدد من الفنانين .

تتضمن شروط التقدم للدورة الثامنة من مهرجان أمام القاهرة الدولي كالتالي: أن يكون عرض المونودراما إنتاجا حديثا، ويفضل ألا يزيد زمن المونودراما على 30 دقيقة، وأيضا عروض المونودراما التي تقدم رؤي غير تقليدية وأفكار حديثة ولا تستند إلى توجهات سياسية أو دينية أو أفكار تحض على الكراهية أو التمييز.

كما يرسل رابط العرض عالي الجودة لعرضها علي لجنة المشاهدة، وملف إعلامي كامل "صور فوتوغرافية، مقالات، وغيرها"، إضافة إلى إرسال أسماء المشاركين ودورهم في العمل وصورة جوازات سفرهم بالنسبة لغير المصريين، وأيضا إقرار كتابي من المخرج يتعهد فيه بمسئوليته عن صحة البيانات ويتحمل وحده جميع التبعات المترتبة على خطئها.

في حين تقوم لجنة المشاهدة والتقييم باختيار العرض وفق فلسفة المهرجان وتجاز العروض المرشحة من مهرجانات وجهات بينهم وبين المهرجان اتفاقات شراكة أو بروتوكولات تعاون، ولا يجوز الاعتراض علي قرارات لجنة المشاهدة كما لا يجوز الاعتراض على قرارات لجنة التحكيم أو التعليق عليهما، كما لا يستقبل العروض التي تم التقدم بها في سنوات سابقة أو شاركت بالفعل في الدورات السابقة.

ويمكن التقدم للمشاركة في الدورة الثامنة للمهرجان والإطلاع على باقى الشروط من خلال الرابط التالى : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1HcnGVb-eaF6Ur2h8myeoFiZ4fl9pevXmX1_F405BAbUSmQ/viewform?usp=sharing