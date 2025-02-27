بعد شكوى المستخدمين من ظهور محتوى غير لائق.. "ميتا" تعتذر وتبرر

خلال الساعات الماضية ظهر محتوى غير لائق على تطبيق انستجرام؛ ما أثار غضب المستخدمين حول العالم، واعتذرت شركة ميتا اليوم الخميس عن اصلاح المشكلة وبررت أنه “خطأ تقني”، تسبب في رؤية بعض مستخدمي إنستجرام لـ محتوى عنيف وغير لائق في قسم Reels الخاص بالتطبيق.

ونشرت شركة ميتا المالكة لفيسبوك، انستجرام، واتساب، بيانا لها وقال المتحدث باسم الشركة: “لقد أصلحنا خطأ تسبب في ظهور محتوى على إنستجرام Reels لم يكن يجب أن يكون موصى به، نحن نعتذر عن هذا الخطأ”، وذلك بعد شكاوى المستخدمين وانتشار المحتوى العنيف.

وجاء هذا البيان بعدما اشتكى العديد من مستخدمي إنستجرام على منصات التواصل الاجتماعي من تعرضهم لسيل من المحتوى العنيف وغير المناسب في خلاصاتهم، حتى عندما تم ضبط إعداد “التحكم في المحتوى الحساس” على أعلى مستوى من التصفية.

ووفقًا لسياسة ميتا، تعمل الشركة على حماية المستخدمين من الصور الصادمة، وتزيل أي محتوى يحتوي على مشاهد عنيفة أو دموية، لكن ميتا أشارت إلى أنها تسمح ببعض المحتوى الرسومي في حالات معينة، مثل إدانة الانتهاكات الحقوقية، ورفع الوعي حول النزاعات المسلحة أو الهجمات الإرهابية، ويتم وضع تحذيرات على هذا النوع من المحتوى لضمان عدم عرضه بشكل غير ملائم للمستخدمين.

وفي مساء الأربعاء (بتوقيت الولايات المتحدة)، تمكنت CNBC من رصد منشورات على إنستجرام Reels تحتوي على مشاهد عنيفه، إصابات خطيرة، واعتداءات عنيفة، حيث تم تصنيفها ضمن المحتوى الحساس، وأكدت ميتا أنها قامت بإصلاح الخطأ الذي أدى إلى ظهور هذا النوع من المحتوى في توصيات Reels، واعتذرت عن أي إزعاج تسبب به للمستخدمين.

ومع ذلك، لا تزال التساؤلات قائمة حول كيفية حدوث هذا الخلل، ومدى قدرة ميتا على التحكم في مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.