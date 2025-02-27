رمضان 2025.. معارض وورش وندوات ضمن برنامج قطاع الفنون التشكيلية

أعد قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، برنامجًا ثقافيًا وفنيًا حافلًا بالفعاليات خلال الشهر الفضيل.

ويشمل البرنامج معارض تشكيلية، وورشًا فنية، وندوات تثقيفية، واحتفالات بالمناسبات القومية والاجتماعية، بهدف تعزيز الوعي الثقافي ونشر الفنون التشكيلية في أجواء رمضانية مميزة.

ويفتتح القطاع فعالياته الرمضانية بمعرض “البدايات 2” بقصر الفنون،والذي يتضمن 29 تجربة فنية لمبدعين مصريين من أجيال مختلفة.

كما يجري الإعداد لمعرض “رمضان للحرف التقليدية”، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمزمع إقامته بمركز محمود مختار الثقافي خلال الفترة من 10 إلى 20 رمضان. ويشهد الشهر الكريم تنظيم 15 معرضًا متنوعًا، من أبرزها معرض “مقتنيات الخط العربي” بقاعة حامد عويس بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية من 1 إلى 23 مارس، ومعرض “اتجاهات مباشرة” تحت إشراف نقابة الفنانين التشكيليين بدار ابن لقمان بمتحف المنصورة القومي من 1 إلى 8 مارس، ومعرض “فوتوغرافيا الشعوب” بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية من 13 إلى 23 مارس، إضافة إلى معرض الفنان ماهر جرجس بقاعة الباب من 4 إلى 15 مارس.

وفي إطار دعم الإبداع وتعزيز التواصل المجتمعي، ينظم القطاع عددًا من المبادرات الفنية، حيث تنطلق جولتان من مشروع “بستان الإبداع” يوم 11 رمضان بمركز رامتان الثقافي بمتحف طه حسين، ويوم 16 رمضان بمركز راتب صديق الثقافي. كما تنطلق ثلاث جولات من مبادرة “أنت مش لوحدك” بمركز محمود مختار الثقافي، في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وبالتوازي مع ذلك، تتضمن الفعاليات الرمضانية عددًا من الورش الفنية التي تستهدف مختلف الفئات، حيث تقام ورشة “الأمومة في الشهر الفضيل” بمتحف محمد محمود خليل يوم 19 رمضان، وورشة “حرفة وفن في رمضان” بمتحف محمد ناجي بالهرم يوم 13 رمضان، وورشة “تعبير فني عن دور الأم في رمضان” بمتحف حسن حشمت بالقاهرة يوم 22 رمضان. كما يستضيف مركز راتب صديق الثقافي ورشة “عمل ميداليات من الخزف” يوم 20 رمضان، وورشة “بطاقات تهنئة بعيد الفطر” يوم 25 رمضان، وذلك في إطار الاحتفال بالمناسبات الاجتماعية الهامة خلال الشهر الكريم.

وامتدادًا للاحتفاء بالمناسبات القومية، ينظم مركز الأبنودي للسيرة الهلالية ورشة حكي عن محافظة قنا يوم 2 رمضان بمناسبة العيد القومي للمحافظة. كما يستضيف متحف دنشواي بمحافظة المنوفية ندوة “عادات وتراث المصريين في رمضان” يوم 4 رمضان، وندوة “الأم نبض الحياة ومصدر العطاء” يوم 18 رمضان، احتفاءً بدور الأم في بناء المجتمع.

وفي سياق اهتمام القطاع بدعم ذوي الهمم، يستضيف مركز رامتان الثقافي بمتحف طه حسين حفل إفطار جماعي لأصدقائه من ذوي الهمم يوم 11 رمضان، في أجواء تعكس روح المحبة والتكافل الاجتماعي.