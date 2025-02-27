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الخميس 27 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الدفاع الإسرائيلي: لا نثق في أحمد الشرع.. وباقون في جبل الشيخ

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي
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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس أن الاحتلال باق في منطقة جبل الشيخ السورية إلى أجل غير مسمى.

وأكد كاتس في تصريحات صحفية قائلا "لن نسمح بانتهاك المنطقة منزوعة السلاح في جنوب سوريا"، مضيفًا "لا نثق في أحمد الشرع بل نثق فقط في جيشنا".
وأوضح الوزير الإسرائيلي: "جنوب سوريا يجب أن يكون منطقة منزوعة السلاح"، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية هاجمت القوات السورية التي حاولت التمركز في مواقع بالجنوب السوري.
يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف العاصمة السورية دمشق أمس الأول الثلاثاء لأول مرة منذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر الماضي. 
 

وزير الدفاع الإسرائيلي أحمد الشرع جبل الشيخ