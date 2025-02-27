الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة الطلائع في الدوري.. صور

استكمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاستعداد لمباراة طلائع الجيش، المقرر أن تجمع الفريقين يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وخاض الفريق مرانه، اليوم الخميس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث عقد مارسيل كولر المدير الفني، محاضرة للاعبين، لمناقشة عدد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمباراة.
وخاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة، وفقرات تخصصية، فيما اكتفى عدد من اللاعبين بأداء تدريبات استشفائية في الجيم، للتخلص من الإجهاد.
وكان الأهلي قد فاز على حرس الحدود، بهدف دون مقابل سجله أشرف بن شرقي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات البطولة.