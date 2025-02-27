الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة الطلائع في الدوري.. صور

استكمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاستعداد لمباراة طلائع الجيش، المقرر أن تجمع الفريقين يوم الأربعاء المقبل، ضمن ‏منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وخاض الفريق مرانه، اليوم الخميس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث عقد مارسيل كولر المدير الفني، محاضرة للاعبين، لمناقشة ‏عدد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمباراة.‏

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة، وفقرات تخصصية، فيما اكتفى عدد من اللاعبين بأداء تدريبات استشفائية في الجيم، ‏للتخلص من الإجهاد.‏

وكان الأهلي قد فاز على حرس الحدود، بهدف دون مقابل سجله أشرف بن شرقي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الجيش ‏ببرج العرب، ضمن منافسات البطولة.