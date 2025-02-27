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الخميس 27 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

إعلان نتائج بطولة الشطرنج للجامعات والمعاهد العليا المصرية

جانب من الحضور
جانب من الحضور
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 أقيمت منافسات بطولة الشطرنج في رحاب جامعة المنوفية، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والاتحاد المصري للشطرنج، بمشاركة ١٧٠ طالبًا وطالبة من ٣٩ جامعة برعاية كل من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، وبإشراف دكتور أحمد كامل سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات.

وقد أسفرت النتائج النهائية للبطولة عن الآتي:

* نتيجة الطلبة فرق: 
-المركز الأول/ جامعة الإسكندرية 
-المركز الثانى/ جامعة المنوفية 
-المركز الثالث/ جامعة بنها

* نتيجه الطالبات فرق: 
-المركز الأول / جامعة الإسكندرية 
-المركز الثانى / جامعة الأزهر 
-المركز الثالث / جامعة حلوان

* نتيجه فردى طلبة: 
-المركز الأول/ يوسف أحمد فؤاد، جامعة الإسكندرية 
-المركز الثانى/ يوسف طارق، الجامعة المصرية الصينية 
-المركز الثالث / عمر محمد مصطفى، الجامعة اليابانية

* نتيجة فردى طالبات: 
-المركز الأول/ سارة عادل إبراهيم، جامعة الإسكندرية .
-المركز الثانى/ يارا ابراهيم علام، جامعة الإسكندرية .
-المركز الثالث/ أسماء محمد عبد النعم، جامعة الزقازيق.

 

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