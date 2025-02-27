تشكيل هجومي لفريق البنك الأهلي أمام طلائع الجيش في الدوري

أعلن طارق مصطفى، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.



جاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: داو سيريل، محمود الجزار، محمد بسيونى، بوبكر كيتا.

خط الوسط: سيرجي اكا، أحمد النادري، محمد إبراهيم، سعيد سيمبوري.

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو انور.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي:

أحمد صبحي، محمد عبد الغني، محمد فتحي، هشام صلاح، أحمد ياسر، أحمد ربيع، مصطفى عبد الرحيم، أحمد مدبولي، وأحمد سعيد.