وزير التموين يطلق حملة لمتابعة الأسواق استعدادا لشهر رمضان

عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا مع مديري المديريات بالمحافظات لمتابعة الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان الكريم، ومراقبة وضبط الأسواق ومتابعة الموقف التنفيذي لتوافر السلع الأساسية بالأسواق، ومراقبة وضبط عملية تداول السلع، والتأكيد على تكثيف الرقابة والتفتيش على المخابز والمجمعات الاستهلاكية والمنشآت التموينية بالأسواق، وكذلك انتظام العمل بكافة أسواق اليوم الواحد ومعارض وشوادر اهلا رمضان.

ويأتي ذلك في إطار الاجتماعات الدورية للتأكد من انتظام سير العمل بكافة المنشآت والمنافذ التموينية ومعارض اهلا رمضان بكل المحافظات.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور شريف فاروق على أهمية المبادرات التي تقدمها الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة للداخلية للمواطنين في المناسبات المختلفة مثل معارض "أهلاً رمضان"، مشيرًا إلى ضرورة تضافر جهود كافة المديريات والإدارات التموينية بالمحافظات، لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات كبيرة وأسعار وجودة مناسبة للمواطنين.

كما أوضح الدكتور شريف فاروق على أهمية متابعة حركة تداول السلع الاستراتيجية، والتأكد من عدم وجود أي نقص أو تلاعب يؤثر على توافرها، والعمل على توفيرها وعدم حبسها عن التداول.

وشدد الوزير على أهمية تكثيف الحملات الرقابية والتفتيش على المخابز والمجمعات الاستهلاكية، وكافة الأنشطة التموينية والتجارية والتأكد من الالتزام بمواصفات إنتاج الخبز، وتوافر كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يحقق مصلحة المواطنين ويضمن تلبية احتياجاتهم.

وأضاف أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات أو تجاوزات تؤثر على حقوق المستهلكين.

وفي سياق متصل، وجه الدكتور شريف فاروق بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق، وتنظيم حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو رفع غير مبرر للأسعار، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلي.

وأثناء الاجتماع أكد الوزير على أهمية رفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، واجراء الجولات الرقابية الميدانية وذلك لضمان التدخل الفوري في حال وجود أي مشاكل قد تؤثر على استقرار الأسواق.

وشدد على ضرورة التواجد والمرور الميداني لمديري الإدارات التموينية بالمحافظات، والقيام بجولات تفقدية بشكل مستمر.