وصول الدفعة الـ25 من مصابي غزة لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية

قال كريم صبري، مراسل إكسترا نيوز، إن مصر تستقبل الآن عددا من الجرحى الخاصين بالدفعة الـ25 من المصابين الفلسطينيين، الذي يعد مشهدا متكررا يوميا، لافتا إلى أن منهم من يتوجه إلى مستشفيات القناة أو مستشفيات القاهرة حسب الحالات.

وأضاف خلال مداخلة عبر إكسترا نيوز، أن اليوم شهد حتى الآن دخول 195 شاحنة مساعدات بينها 16 شاحنة وقود، معبر العوجة وكرم أبوسالم، تمهيدا لدخولها قطاع غزة.

وتابع: “مصر تسلمت 97 أسيرا مبعدا في تمام الساعة الثالثة صباحا، عبر معبر رفح، إذ تمت عملية نقل المستبعدين عبر الحافلات إلى مصر، حيث استقبلتهم السلطات المصرية ونقلتهم إلى المستشفيات لإجراء الكشف الطبي عليهم، في خطوة تؤكد الدور الإنساني لمصر في هذا الاتفاق”.