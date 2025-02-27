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الخميس 27 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة سوهاج: إجراء 10 عمليات مياه بيضاء فاكو بمستشفى رمد طهطا ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار

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أشار الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج إلي إجراء 10 عمليات مياه بيضاء الأسبوع الجارى بمستشفى رمد طهطا ضمن المبادرة الرئاسية القضاء على قوائم الإنتظار.

وجاء ذلك بتوجيهات "دويدار" وتحت إشراف الدكتور محمد جمال الجاحر مدير المستشفي والدكتور محمد عطيه نائب مدير المستشفى والدكتور بنيامين عادل مدير العمليات والدكتور مصطفى كامل أخصائي العمليات بمشاركة كلا من الأطباء الاخصائيين الاستشاري محمد رفعت حمدان والدكتور محمد حامد عبد المطلب والاستشاري صفوت نصيف وباقي فريق العمل من الأطباء والتمريض.

كما لفت "دويدار" أنه تم اجراء 387 عملية منذ بدء تشغيل  "الفاكو" بمستشفى رمد طهطا. وأضاف أنه تم إجراء 32 عملية مياه بيضاء جراحة خلال أيضًا.

وثمن دويدار جهود الفريق الطبي بالمستشفى والتي من بينها إجراء أكثر من 41 حالة حقنة داخل العين لأمراض اعتلال الشبكية.

كما أكد "دويدار" أن المبادرة تقدم خدماتها لمئات المواطنين أسبوعياً بمختلف المستشفيات، موجهًا شكره وتقديره لجميع الفرق الطبية بالمنشأت الصحية علي مجهوداتهم المبذولة لخدمة وراحة المرضى.

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