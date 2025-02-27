لأول مرة بالمنيا.. فريق طبي ينجح في إجراء عمليات أورام معقدة في بث حي بمناظير الفراغ الثالث

نجح فريق طبي مصري في إجراء عمليات مناظير متقدمة باستخدام تقنية “الفراغ الثالث”ومنظار الموجات فوق الصوتية لحالات تعاني من أورام ومشكلات معقدة في الجهاز الهضمي، وذلك عبر بث حي مباشر من غرفة العمليات بحضور مجموعة من أساتذة واستشاريي وخبراء الجهاز الهضمي من مختلف الجامعات والمستشفيات المصرية.

شملت العمليات المتقدمة شق عضلة المريء (POEM)، واستئصال أورام الجهاز الهضمي الأولية، إلى جانب إجراءات متطورة باستخدام منظار الموجات فوق الصوتية، ومنظار القنوات المرارية، وتقنيات العلاج التداخلي لارتجاع المريء المزمن. ، وذلك من خلال فعاليات مؤتمر المؤسسة المصرية لمطوري الجهاز الهضمي والمناظير في نسخته الأولى بمحافظة المنيا.

شارك في إجراء العمليات مجموعة من المتخصصين، ومنهم: د. أحمد صلاح أبوالعلا، د. محمد خورشيد، د. أحمد جلال، د. شريف البحيري، د. رامي عصمت، د. أحمد صلاح سيف، د. هيام فتحي، د. نجلاء فتحي، د. أحمد نصر بخيت، د. محمد مختار مبروك، د. مصطفى مختار، ود. محمد تاج الدين.

وأكد د. أحمد صلاح أبوالعلا، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد ومدير الورشة أن هذه العمليات التدريبية كانت موجهة لشباب الأطباء، حيث تم شرح التقنيات المتقدمة بالتفصيل وفتح باب النقاش أثناء إجراء العمليات .

من جانبه، أوضح د. محمد خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي والمناظير أن الورشة التدريبية تهدف رفع كفاءة شباب الأطباء وإثراء مهاراتهم، ما ينعكس بشكل مباشر على مصلحة المريض المصري.

وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أعرب أ.د. حسام الدين شوقي، عميد كلية طب المنيا، عن تقديره الكبير للجهود المبذولة في تنظيم ورشة العمل بهذا المستوى العالمي من حيث الكفاءة، والبث المباشر، والاستعداد الفني واللوجستي. كما أشاد بالتطور الكبير في قطاع الصحة بمحافظة المنيا، والتوسعات الملحوظة في الخدمات الصحية بجامعة المنيا، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتطوير القطاع الطبي وخدمة المرضى.

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