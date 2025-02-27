رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو يستقبل نظيره السعودي لزيادة التعاون وتبادل الخبرات

استقبل المستشار محمد مصطفي رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحادين العربي والبحر المتوسط للتايكوندو الدكتور عقاب دعيج المطيري، رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو والذى يقوم بزيارة رسمية إلى مصر فى اطار تعزيز العلاقات الرياضية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

كما شملت الزيارة مقر اللجنة الأولمبية المصرية، حيث استقبله المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية في لقاء يعكس روح التعاون والتكامل بين البلدين في المجال الرياضي

ومن جانبه أعرب الدكتور عقاب المطيري عن شكره العميق وسعادته بحفاوة الاستقبال، مشيدًا بجهود الاتحاد المصري للتايكوندو واللجنة الأولمبية في تطوير رياضة التايكوندو على المستويين المحلي والدولي.

وخلال الزيارة، أعرب الدكتور عقاب دعيج المطيري عن خالص شكره وتقديره للمستشار محمد مصطفى، مشيدًا بجهوده الكبيرة في تطوير رياضة التايكوندو في مصر، مؤكدا أن التايكوندو المصري شهد في عهد المستشار محمد مصطفى تطورًا ملحوظًا، حيث ظهر عديد من اللاعبين واللاعبات في المنافسات الدولية، وحققوا إنجازات مشرفة رفعت اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية. كما أثنى على الدور الريادي الذي يقوم به الاتحاد المصري في دعم اللاعبين وإعدادهم بأفضل الأساليب التدريبية، مما جعل مصر واحدة من القوى الكبرى في رياضة التايكوندو على المستويين العربي والعالمي.

وفي ختام الزيارة، قام المهندس ياسر إدريس بتقديم درع اللجنة الأولمبية المصرية إلى الدكتور عقاب المطيري، تقديرًا لدوره في دعم الرياضة وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين في المجال الرياضي.

تأتي هذه الزيارة ضمن الجهود المشتركة لتبادل الخبرات وتطوير رياضة التايكوندو في المنطقة، بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية على المستويات الإقليمية والدولية

وقد أشاد الدكتور عقاب دعيج المطيري، بالدور البارز الذي تقوم به اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس في تطوير الحركة الرياضية في مصر، ودعم الاتحادات الرياضية لتحقيق الإنجازات على المستويين الإقليمي والدولي ،

كما أثنى على الجهود الكبيرة التي يبذلها المهندس ياسر إدريس في قيادة اللجنة، ودعمه المستمر للرياضيين المصريين لتحقيق المزيد من الإنجازات العالمية