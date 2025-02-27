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الخميس 27 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب وستارمر يلتقيان في البيت الأبيض وسط خلافات بشأن أوكرانيا

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني
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يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في البيت الأبيض اليوم الخميس، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وتعد زيارة ستارمر هي الأولى منذ أن تولى ترامب منصبه، وقام بتغيير السياسة الأمريكية بشأن أوكرانيا والشرق الأوسط والتجارة العالمية.

ويعد رئيس الوزراء البريطاني ثاني زعيم أوروبي يلتقي ترامب هذا الأسبوع، بعد أن زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، البيت الأبيض، يوم الإثنين الماضي، في لقاء ودي ظهر خلاله خلافات صارخة حول الحرب الروسية الأوكرانية والضغط الأمريكي من أجل وقف سريع لإطلاق النار.

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