حركة تنقلات جديدة لمديري الإدرات التعليمية بالفيوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم عن إجراء حركة تنقلات بين مديري الإدارات التعليمية، وتم تكليف 3 مديرين جدد والإبقاء علي 4 من الحرس القديم.



تفاصيل حركة تنقلات مديري الإدارات التعليمية



فقد تم تكليف مروة عبدالعزيز بإدارة غرب الفيوم التعليمية، ومحمد سعد بإدارة شرق، وعصام نعيمي بإدارة يوسف الصديق، ومحمد عبد القوي مديرا لإدارة أبشواي التعليمية، محمد البطران مديرا لإدارة طامية، كما تم تكليف احمد رياض سيف النصر بإدارة إطسا، ومصطفي تبارك بإدارة سنورس التعليمية.



رحلة مسابقة القيادات بين لجنة الفتوى ومحافظة الفيوم



يذكر أن وكيل وزارة التربية والتعليم السابق الدكتورة اماني قرني كانت قد أعلنت عن مسابقة بين العاملين بالتربية والتعليم لشغل وظيفة مدير إدارة تعليمية، في شهر يونيو 2024، طبقا لقانون التعليم رقم 155 لسنة 2007، ويعد أن تم تشكيل لجنة القيادة حسب نص القانون، عقدت اللجنة عدة لقاءات للاختيار من بين المتقدمين الذين بلغ عددهم 64 متقدما.

وتوالت الشكاوي لدي الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، تشكك في نزاهة المسابقة وعدم مطابقتها لنص قانون التعليم، فأخالها الي لجنة الفتوي بوزارة التربية والتعليم التي أقرت صحتها، ثم أحالت وكيل الوزارة الحالي الدكتور خالد قبيصي نفس المسابقة للجنة الفتوة للمرة الثانية لاستطلاع الرأي حول المتقدمين الذين تنتهي مدة خدمتهم 2025 بسبب الإحالة للمعاش، وتمت الموافقة عليها خلال الأسبوع الماضي.

ومع انتهاء التكليفات المؤقتة بتاريخ اليوم الخميس 28 فبراير أعلنت المديرية التكليفات السابقة.