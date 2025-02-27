دينا فؤاد: وافقت على"حكيم باشا" بمجرد قراءة السيناريو ويحمل مفاجآت

أعربت الفنانة دينا فؤاد عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "حكيم باشا"، الذي يجمعها بنخبة من نجوم الدراما المصرية على رأسهم النجم مصطفى شعبان، المقرر عرضه في موسم رمضان 2025.



وكشفت دينا فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تريندز" على شاشة القناة الأولى، مع الإعلامية ريهام الشيخ، أن أحداث المسلسل تجري في صعيد مصر، حيث تجسد هي شخصية فتاة قاهرية تذهب إلى الصعيد في إطار تطور الأحداث.

وأضافت دينا فؤاد أن الشخصيات تتورط في صراع قوي وستظل تفاصيله غامضة حتى يتم متابعة الحلقات، مما يزيد من تشويق الجمهور للعمل.

وأكدت دينا فؤاد أنها تشارك في موسم رمضان 2025 من خلال مسلسل "حكيم باشا" فقط، حيث ترى أن هذا العمل الدرامي الكبير يستحق التركيز الكامل، وعبّرت عن تفاؤلها الشديد بعرضه على الشاشات والمنصات الرقمية، متمنية أن يحظى المسلسل بإعجاب الجمهور وأن يلقى قبولا واسعًا في أوساط المشاهدين.

وعن تحضيرات المسلسل أشارت “دينا” إلى أنه بمجرد استلامها للورق، كانت هناك ورشة عمل شاركت فيها مع النجم مصطفى شعبان، والمخرج والمؤلف، وتمت مناقشة كافة الأمور المتعلقة بالمسلسل بعمق، وأكدت أن كواليس التصوير كانت مليئة بروح التعاون والمحبة بين جميع أفراد الفريق، وأكدت على أن الجميع بذل جهدًا كبيرًا في تعلمها والتمكن منها لتقديم العمل بأفضل صورة.

وأوضحت دينا فؤاد أيضًا أنها عندما قرأت شخصيتها في المسلسل، تحمست بشدة وأصبحت متشوقة لتصوير المشاهد، حيث تعتبر الشخصية التي تؤديها محورية للغاية، ويجذبها تطور الأحداث الذي يدور حولها، وأضافت أن المسلسل يحتوي على مفاجآت ستدهش الجمهور ويجعله يتابع الحلقات بشغف.

ويعد مسلسل "حكيم باشا" من بين الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني 2025، حيث يشهد أحداثًا مشوقة ومليئة بالتوتر والصراع، ويقوم ببطولته مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، ومقرر عرضه في موسم رمضان على شبكة قناتي الحياة و"cbc".