الكشف عن سبب وفاة الممثلة "ميشيل تراختنبرغ" بطلة gossip girl

مازال وفاة الممثلة الأمريكية ميشيل تراختنبرغ عن عمر ناهز 39 عامًا، بعد العثور عليها فاقدة للوعي في شقتها بمدينة مانهاتن، متصدرا أخبار الصحف العالمية لمعرفة سبب وفاتها في عمر صغير، فبعد جدل حول الوفاة سواء كانت طبيعية او نتيجة حالة صحية، كشف مصدر أمني لشبكة CNN أن الممثلة الراحلة كانت تعاني من مشكلات صحية مؤخرًا، ويبدو أن وفاتها ناتجة عن أسباب طبيعية وليست مريبة.

فالممثلة قبل وفاتها بشهر تقريبا أجرت عملية زراعة كبد يرجح انها سبب وفاتها حتى الآن، وأوضحت شرطة نيويورك في بيانها الرسمي أنه "لا يشتبه في وجود جريمة"، مضيفة أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد سبب الوفاة الرسمي، والذي سيتم الإعلان عنه بعد تقرير مكتب الطبيب الشرعي.

وكانت أعلنت شرطة نيويورك، أمس الأربعاء، وفاة الممثلة بعدما استجابت الشرطة لاستدعاء طارئ بعد الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي، لتجد تراختنبرغ فاقدة للوعي داخل منزلها، وبعد محاولات الإسعاف، تم إعلان وفاتها في مكان الحادث من قبل خدمات الطوارئ الطبية.

بدأت ميشيل تراختنبرغ مسيرتها الفنية مبكرًا، حيث حققت شهرتها الأولى من خلال مسلسل الأطفال "مغامرات بيت وبيت"، قبل أن تلعب دور البطولة في فيلمها الأول "Harriet the Spy" عام 1996، والذي كان إنتاجًا رئيسيًا لشبكة نيكلوديون، وفي عام 2000، حصلت على أحد أشهر أدوارها، حيث جسدت شخصية "دون سامرز" في مسلسل "Buffy the Vampire Slayer"، لتصبح واحدة من الشخصيات المحورية في العمل حتى نهايته عام 2003.

كما شاركت في أفلام ومسلسلات بارزة، مثل:

"EuroTrip" (2004) – فيلم كوميدي للمراهقين.

"Six Feet Under" – مسلسل درامي شهير.

"Ice Princess" (2005) – فيلم من إنتاج ديزني، جسدت فيه شخصية متزلجة على الجليد.

ليأتي دورها الأيقوني في Gossip Girl حيث حققت تراختنبرغ نجاحًا واسعًا بدورها في مسلسل "Gossip Girl"، حيث جسدت شخصية "جورجينا سباركس"، إحدى الشخصيات الشريرة الأكثر شهرة في العمل وكان ظهورها الأخير في نسخة ماكس من المسلسل، حيث عادت للعب دورها المميز في حلقتين، ولم يُعرف إن كانت تراختنبرغ تعمل على مشاريع فنية جديدة قبل وفاتها، لكنها كانت نشطة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الأشهر الأخيرة، كانت أثارت الممثلة جدلاً واسعًا بسبب التغيرات الملحوظة في مظهرها مما دفعها للرد على الانتقادات عبر منشور على إنستغرام نفت فيه الخضوع لأي عمليات تجميل، مؤكدة أنها بصحة جيدة وسعيدة بحياتها، ومع ذلك، كشفت مصادر إعلامية أن تراشتنبرغ كانت قد خضعت مؤخرًا لعملية زرع كبد، ما يفتح باب التساؤلات حول علاقتها بوفاتها المفاجئة.

ولدت ميشيل تراشتنبرغ في نيويورك في 11 أكتوبر 1985، لعائلة من أصول ألمانية وروسية، بدأت مسيرتها الفنية في سن الثالثة من خلال الظهور في الإعلانات التجارية، قبل أن تخطو أولى خطواتها في عالم التمثيل عبر أدوار صغيرة في المسلسلات التلفزيونية.