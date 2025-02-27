طارق فهمي: نتنياهو سيشتري "الوقت" ويدخل بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر استطاعت خلال الساعات الأخيرة، بمهارة كبيرة، تنفيذ باقي الاتفاق، والضغط في اتجاه حكومة الاحتلال والتي أرادت عرقلة تنفيذ الاتفاق وتسليم أكبر عدد من الأسرى الفلسطينيين.

وأضاف خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز"، أن الجانب المصري يبذل بكل جهده لإتمام تنفيذ الصفقة وتسليم أكبر جانب من الأسرى الفلسطينيين، وهو ما تم بالفعل، لافتا إلى أن مصر تضغط على إسرائيل للمضي في مسار المفاوضات بصرف النظر عن العراقيل الإسرائيلية.

وتابع: "مصر نجحت في تفويت الفرص على نتنياهو من التنصل من كافة التزامات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار".

وواصل: "هناك إشكاليات داخل إسرائيل لا تقتصر فقط على نتنياهو ولكن مكونات الائتلاف والحكومة لديها تحفظات، وهناك 4 وزراء يهددون في الخروج من الحكومة، والتي ستمضي إلى نصف حل، وسيقبل بالدخول في المرحلة الثانية ولكنه سيعرقل الاستمرار باتباع نظرية "شراء الوقت".