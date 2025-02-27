الانتهاء من توزيع 7 آلاف لحاف وبطانية بـ58 قرية بمحافظة الفيوم

انتهت إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل التنموي من توزيع 7 آلاف لحاف وبطانية بـ58 قرية بمراكز محافظة الفيوم، وذلك ضمن حملة “ستر ودفا واطعام” وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم.

وشملت الخطة التفصيلية قرى خلوصي وبنوه والمظاطلى والروبيات وبشير صالح وأرض الشريف وعفيفي وابوطالب ونجيب الشرقي وسرسنا والمقاتلة ومعصرة صاوى بمركز طامية، وقرى سنرو البحرية وسنرو القبلية والنصارية وزيد والزغيبي والجيلانى وابوكساه بمركز ابشواى، وقرى كحك بحرى والخلطة الخالدية والمقرانى وشكشوك والصعايدة والحامولى وحمزاوى وقصر الجبالى وسالم جاد بمركز يوسف الصديق، وقرى جبلة والسعيدية وسنهور البحرية وسنهور القبلية وكفرفزاره والتوفيقية وابوناعورة والسليين وفيديمين والحبون وعبدالعظيم وجرفس وابهيت الحجر بمركز سنورس، و قرى قصر الباسل والحجر وقلمشاه والوابور وخلف والونايسة والسعدة ودفنو والسلام وقلهانه بمركز اطسا، وقرى دمشقين واللاهون وهوارة عدلان والعامرية ومناشي الخطيب بمركز الفيوم.

وأكدت شيرين فتحى، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، أن العمل التنموي والإجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، موجهة بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن حملة الجمعية السنوية لتوزيع الألحفة والبطاطين بدأت بالقرى الأكثر احتياجًا وقبل موسم الشتاء لكي تحقق الحملة هدفها وهو حماية الأسر غير القادرة من الصقيع وبرد الشتاء، مشيرًا إلى أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيرى موسمي أطلقته الجمعية قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين.

وأضاف أن الجمعية تقوم سنويًا بإطلاق ثلاث حملات خيرية موسمية وهى حملة توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين مع حلول فصل الشتاء من كل عام وحملة توزيع كراتين رمضان من المواد الغذائية مع قدوم شهر رمضان المبارك وحملة توزيع لحوم الاضاحى المحلية والمستوردة عقب عيد الاضحى المبارك من كل عام.

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