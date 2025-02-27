رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان

بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدَّم فيها التهنئة له وللشعب المصري العظيم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا لمصرنا الغالية ولجميع المصريين دوام المحبة والتقدم والسلام.

وجاء نص البرقية:

"فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، أبعث لسيادتكم وللشعب المصري العظيم بخالص التهاني القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. نصلي أن يحفظكم الله، ويحفظ شعبنا العظيم، ويبارك مصرنا الغالية، وينشر السلام في جميع أنحاء العالم."

كما أرسل رئيس الطائفة الإنجيلية برقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية.