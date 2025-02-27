محافظ الفيوم: توزيع المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قافلة المواد الغذائية، ضمن مبادرة صندوق تحيا مصر لتوزيع 2,5 مليون كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتورة شيرين فتحي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، ومحسن ربيع رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين، والمستشار أحمد ماهر نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وفريق عمل الجمعية من المتطوعين.

خلال تفقد المحافظ للقافلة، استمع لشرح عن مشتملات القافلة والمناطق التي سيتم توزيع المساعدات الغذائية فيها بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الشريكة، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، مؤكدًا على أهمية دعم الأسر الأولى بالرعاية، وتلبية احتياجاتها الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، وتضافر كافة الجهود لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأكد الأنصاري، أن الدولة المصرية حريصة على دعم الأسر الأولي بالرعاية، خصوصاً في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، مثمناً الجهود المستمرة لصندوق تحيا مصر، وكافة منظمات المجتمع المدني بالمحافظة، في إطلاق مثل هذه القوافل الغذائية، لتغطية احتياجات الأسر الأولي بالرعاية، وتقديم الدعم اللازم لهم.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين، أنه سيتم اليوم توزيع الدفعة الثانية من مبادرة صندوق تحيا مصر لتوزيع 2,5 مليون كرتونة مواد غذائية، وذلك بواقع 8000 كرتونة سيتم توزيعها بالتعاون مع الجمعيات الشريكة على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأضاف، أنه تم توزيع 9000 كرتونة مواد غذائية بالدفعة الأولى من المبادرة، ضمن حملة "زاد الخير" التي تنفذها جمعية صلاح الدين، مشيراً أن محتوى الكرتونة 5 كيلو أرز، و2 كيلو سكر، و2 كيلو مكرونة، وكيلو بلح، وكيلو فول، وزجاجة زيت، وباكو شاي، معرباً عن شكره لمحافظ الفيوم على دعمه لجهود الجمعية في كافة القطاعات التنموية، لخدمة غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية.

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