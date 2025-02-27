بحضور المحافظ.. "الثقافة" بأسوان تشارك في احتفالية أبطال العزيمة لدعم ذوي الهمم

شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان في احتفالية "أبطال العزيمة" التي نظمتها إدارة التجنيد والتعبئة بقاعة المشير حسين طنطاوي بجامعة أسوان، احتفاء بذوي الهمم ودعما لحقوقهم.

وحضر الفعالية اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، واللواء أحمد صادق مدير إدارة التجنيد والتعبئة، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة؛

حيث شهدت المشاركة التي نفذت بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، عرضا لكورال قصر ثقافة أسوان بقيادة المايسترو محمد خالد ورشا علي، وقدم الفريق باقة من الأغاني الوطنية، منها "كل بلاد الدنيا جميلة"، "حلاوة شمسنا"، "مصر اليوم في عيد"، "أول مرة تحب يا قلبي"، "الهوا هويا"، و"مصر يا أم الدنيا"، وسط تفاعل كبير من الحضور، ونفذ المشاركة فرع ثقافة أسوان، برئاسة يوسف محمود، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي بإشراف محمود عبد الوهاب.

وقد تابع المحافظ والحضور عروضا فنية لطلاب المدارس الموهوبين من ذوي الهمم وطلاب جامعة أسوان، الذين أبدعوا في تقديم فقرات متنوعة تعكس قدراتهم ومواهبهم.

واختتمت الفعالية بتسليم شهادات الإعفاء التجنيدية لذوي الهمم من أصحاب الإعاقات الحركية والسمعية والبصرية والذهنية.

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