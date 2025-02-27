البابا ثيودوروس يستقبل مديرة الشئون الدينية بالجيش الأمريكي

استقبل البابا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، في مقر البطريركية بالقاهرة العقيد في الجيش الأمريكي كارين ميكر، مديرة إدارة الشؤون الدينية في الجيش الأمريكي في أفريقيا، وقد رحب بها وبالوفد المرافق لها.

رافقت العقيدة في الجيش الأمريكي عميدة في الجيش اليوناني والأرشمندريت ميليتيوس كوراكليس مدير هيئة القساوسة العسكريين.

وقد جاءت كيرين ميكر للتواصل المباشر مع بابا وبطريرك الإسكندرية، لإطلاعها بالأنشطة الإدارية التي يخدمها وللاطلاع على عمل البطريركية في مصر وفي جميع أنحاء القارة الأفريقية.

أطلعها على كافة مجالات العمل التبشيري، وعلى الصعوبات العديدة التي تواجهها الفرق التبشيرية، وكذلك على زياراته الشخصية إلى مختلف بلدان أفريقيا.

وأشار البابا ثيودوروس الثاني بشكل خاص إلى رحلته الأخيرة إلى كينيا وأوغندا وجنوب السودان.

في نهاية اللقاء شكرت كرين ميكر البابا ثيودروس على الترحيب الحار والمحادثة، وانتهى هذا اللقاء الأول بوعدها بمزيد من التعاون المثمر والدعم للعمل العظيم الذي تقوم به بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا.