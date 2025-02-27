قصور الثقافة تطلق مسابقة "فوازير توت" للأطفال في رمضان

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، إطلاق مسابقة بعنوان "فوازير توت" عبر موقع وتطبيق توت الإلكتروني المجاني المخصص لكتب ومجلات الأطفال بوزارة الثقافة، في سياق التحديث المستمر للتطبيق.



تنطلق المسابقة مع بداية شهر رمضان المبارك، ضمن برنامج الهيئة المنفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، حيث تطرح فزورة جديدة يوميا في تمام الساعة الرابعة مساء على مدار الشهر الفضيل، لتحفيز مهارات التفكير والإبداع لدى الأطفال، وتقديم تجربة تعليمية مشوقة.

ويمكن للمشاركين تسجيل بياناتهم عبر الموقع، والإجابة على الفزورة في التعليقات، ويتم اختيار فائز يومي يحصل على جائزة نقدية، بالإضافة إلى هدايا عينية متنوعة، مع نشر اسمه في لوحة الشرف الخاصة بالمنصة الإلكترونية.

ويعد موقع وتطبيق "توت" الذي أطلقته هيئة قصور الثقافة في يناير الماضي، جزءا من جهود وزارة الثقافة لتعزيز القراءة ونشر الوعي الثقافي بين الأطفال في جميع المحافظات المصرية.

ويوفر التطبيق حاليا أكثر من 150 كتابا مخصصا للأطفال من مطبوعات الهيئة، منها كتب ومجلة قطر الندى، وإصدارات المركز القومي لثقافة الطفل.

ويتم تحديثه بشكل دوري، بإضافة كتب جديدة تتنوع بين القصص التفاعلية والروايات المصورة والكتب المسموعة، التي يمكن تصفحها بسهولة عبر الأجهزة الإلكترونية المختلفة، بهدف تشجيع القراء الصغار على القراءة بما يتناسب مع مرحلتهم العمرية.