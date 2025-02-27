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الخميس 27 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الفيوم يستقبل مدير مديرية الثقافة الجديد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ياسمين ضياء الدين مدير مديرية الثقافة، بعد تكليفها بمهام عمل مدير فرع ثقافة الفيوم، وذلك بحضور شهيرة الدفناوي المنسق العام للأنشطة الثقافية والفنية بمديرية الثقافة.

خلال اللقاء، ناقش محافظ الفيوم، مع مدير مديرية الثقافة، خطة عمل الفرع خلال المرحلة المقبلة، والفعاليات والأنشطة الثقافية المزمع تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك، بمختلف مراكز المحافظة، مؤكداً أهمية قطاع الثقافة والفنون فى رفع الوعي لدى المواطنين، كونه قوة مصر الناعمة.

كما تم خلال اللقاء، مناقشة استعدادات مديرية الثقافة للاحتفال بعيد الفيوم القومي خلال شهر مارس المقبل، واستعرضت مدير مديرية الثقافة عدداً من المطالب والاحتياجات اللازمة للارتقاء ببيئة العمل الثقافي، ووجه المحافظ، رئيسي مدينتي الفيوم وسنورس، ببحث مطلب مديرية الثقافة بشأن تغيير أرضية مكتبة الفيوم العامة، ومكتبة سنورس للطفل والشباب، وتجهيزهما بالانترلوك، وزيادة الإضاءة بالمكتبتين، للتيسير على روادهما.

ووجه المحافظ، بحصر احتياجات جميع بيوت الثقافة بمختلف مراكز المحافظة، خلال شهر رمضان المبارك، مؤكداً حرص المحافظة على مد يد العون في تدبير هذه الاحتياجات.

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