معتدل وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الجمعة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد و السواحل الشمالية ومائل للدافىء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء.

كما يشهد غدا الجمعة، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة , فرص امطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد، إلي أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الجمعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 10 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 13 وعلى شمال الصعيد 22 للعظمي والصغرى 9 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 27 للعظمي والصغري 12 درجة.