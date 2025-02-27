مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

لقي شخص مصرعه وأصيب شخصان آخران، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، بالطريق الإقليمي بنطاق محافظة الفيوم، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيها بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الإقليمي بنطاق محافظة الفيوم ووجود جثه ومصابين.

وعلي الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بالطريق الإقليمي وتسبب في وفاة شخص وإصابة شخصين وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، والمصابين إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم ،

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.