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الخميس 27 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل "تموين المنتزه" بالإسكندرية يضبط 14 شيكارة دقيق بلدي مدعم مطروحًا بالسوق السوداء

وكيل المديرية تموين
وكيل المديرية تموين المنتزة بالإسكندرية
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قام جمال عمار وكيل المديرية ترافقه حملة إدارة تموين المنتزه برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة وإشراف أحمد  هيبة رئيس الرقابة، بضبط تروسيكل محمل بعدد ١٤ شيكارة دقيق بلدي مدعم .

كما تم العثور على الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم ومغطاة بمشمع و ذلك لطرحه وبيعه في السوق السوداء بغرض التربح غير المشروع من أموال الدعم المقدم من الدولة للمواطنين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفة.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وتعليمات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على حركة تداول الدقيق البلدى المدعم.

الإجراءات القانونية التربح الغير مشروع الدعم المقدم من الدولة الدقيق البلدى المدعم السوق السوداء الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية تشديد الرقابة دقيق بلدي مدعم محافظ الإسكندرية وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية