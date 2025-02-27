مكتبة الإسكندرية تشارك في فعاليات مبادرة «قرية كريمة للطفل» بمحافظة البحيرة

شاركت مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع البحث الأكاديمي في فعاليات الأنشطة الثقافية والتنموية المتنوعة التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة ضمن مبادرة «قرية كريمة للطفل» والتي تُنفذ لأول مرة بمحافظة البحيرة بقرية المهدية بمركز أبو المطامير، تحت رعاية محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر، في إطار جهود الدولة المصرية للنهوض بالخدمات المقدمة للأطفال وتوفير بيئة آمنة وصحية لهم.

تمثلت مشاركة المكتبة بورشة عمل لتعليم الخط العربي استهدفت طلبة مدرسة المهدية الابتدائية المشتركة ومركز شباب نجع أبو ركبة بأبو المطامير، قدمها الدكتور محمد حسن؛ باحث أول مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي، بالإضافة إلى إهداء مجموعة من إصدارات المكتبة للطلبة المشاركين، وذلك بحضور الدكتورة مروة الوكيل؛ رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، ويوستينا ثروت؛ عضو مجلس أمناء «مؤسسة حياة كريمة»، والدكتورة سماح أبو بكر عزت؛ سفيرة مبادرة «حياة كريمة» للأطفال، والأستاذة ريهام صلاح؛ باحثة بمركز الدراسات الاستراتيجية بقطاع البحث الأكاديمي، إلى جانب القيادات الثقافية بمحافظة البحيرة.

وتضمنت فعاليات مبادرة «قرية كريمة للطفل»، أنشطة ثقافية متنوعة وورش عمل إبداعية وندوات توعوية حول قضايا الطفل والأسرة، بالإضافة إلى ورش حكي وتثقيف تفاعلية، قام بتنظيمها ديوان عام محافظة البحيرة ومؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، ومكتبة مصر العامة بدمنهور، ومركز ثقافة أبو المطامير، وذلك ضمن إطار استراتيجية متكاملة لنشر الثقافة وتعزيز الهوية الوطنية لدى الأطفال، مع إكسابهم مهارات تفاعلية تسهم في تنمية قدراتهم الفكرية والإبداعية.

تأتي هذه المشاركة في إطار حرص مكتبة الإسكندرية على تقديم خدماتها وأنشطتها المتنوعة لجميع فئات المجتمع بمختلف محافظات الجمهورية، وأيضًا التعاون بما تمتلك من إمكانيات وخبرات مع كافة مؤسسات الدولة من أجل تنمية المجتمع وتعزيز أثرها المجتمعي.