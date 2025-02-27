عرض العروبة الإماراتي يهدد تجديد عقد رامي ربيعة مع الأهلي

تلقى رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضا جديدا خلال الفترة الحالية في ظل نهاية عقده مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري ولم يتوصل إلى اتفاق مع النادي الأهلي للتجديد.

وتعثرت مفاوضات تجدد عقد رامي ربيعة مع الأهلي في الفترة الأخيرة بسبب رفض اللاعب العرض المالي المقدم من النادي وطلب زيادة قيمة عقده.

تفاصيل عرض العروبة الإماراتي

وقال مصدر داخل الأهلي، إن رامي ربيعة تلقى عرضا في الساعات الماضية من نادي العروبة الإماراتي للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الأهلي.

وأضاف المصدر لـ"البوابة نيوز" أن رامي ربيعة وافق مبدئيا على عرض نادي العروبة متذيل الدوري الإماراتي الذي يفوق ضعف ما يحصل عليه في النادي الأهلي وأن اللاعب يتكتم على تفاصيل العرض الإماراتي لحين معرفة موقف النادي الأهلي خاصة أنه يحق له التوقيع لأي ناد في الفترة الحالية.

الفتح السعودي يفاوض رامي ربيعة

وكان رامي ربيعة تلقى عرضا من نادي الفتح السعودي في يناير الماضي للتعاقد معه لكن الأهلي رفض العرض حاصة أن اللاعب كان مرتبط بعقد مع القلعة الحمراء ولكن في الوقت الحالي الأمر تغير في ظل دخول رامي ربيعة "الفترة الحرة" في عقده.

عرض الأهلي لتجديد عقد رامي ربيعة

وكان النادي الأهلي قدم عرضا لتجديد عقد رامي ربيعة لمدة 3 مواسم مقابل 14 مليون جنية في الموسم لكن اللاعب تحفظ وطلب الحصول على عائد أكبر بحكم أنه أحد كباتن الفريق حاليا.