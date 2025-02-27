الحمصاني: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون أفضل من "نقل المومياوات"

كشف المستشار محمد الحمصاني، متحدث باسم مجلس الوزراء، أنه جارٍ الانتهاء من اللمسات الأخيرة الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير، والمقرر له يوم 3 يوليو المقبل.

وقال خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إن الاحتفالات ستكون ممتدة على مدار أكثر من يوم، مرددا: "سيكون الاحتفال مماثلا أو أفضل من حفل نقل المومياوات".

وتابع: "سيكون حفلا يليق باسم مصر إن شاء الله".

وأكد المستشار محمد الحمصاني، متحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر لديها العديد من الشراكات مع البعثات الأثرية العالمية، مبينا أن المتحف وما به من تكنولوجيا مقدمة ستكون محل إعجاب وتقدير من الجميع لأنها تضاهي أكبر متاحف العالم.

ومن جانب آخر أوضح أن هناك جهودا لزيادة المعروض من السلع في الأسواق، إذ تم افتتاح معارض أهلا رمضان، علاوة على افتتاح سوق اليوم الواحد بعدد من المحافظات، مطمئنا الجميع بوجود مخزون استراتيجي بكافة السلع.